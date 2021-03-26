Соболь разрешили под домашним арестом посещать церковь и школу

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователь разрешил члену Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь посещать церковь и забирать ребенка из школы. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Моей подзащитной Соболь, находящейся под домашним арестом, следователь разрешил посещать храм, забирать детей из школы, а также дал "добро" на однократный визит к нотариусу", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Соболь посетила храм в первый день Великого поста в нарушение запрета следователя.

Помимо Соболь, суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве некоторых других активистов ФБК, а также Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.