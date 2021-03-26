{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соболь разрешили под домашним арестом посещать церковь и школу

Член ФБК также может совершить однократный визит к нотариусу, рассказал ее адвокат

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователь разрешил члену Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь посещать церковь и забирать ребенка из школы. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Моей подзащитной Соболь, находящейся под домашним арестом, следователь разрешил посещать храм, забирать детей из школы, а также дал "добро" на однократный визит к нотариусу", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Соболь посетила храм в первый день Великого поста в нарушение запрета следователя.

Помимо Соболь, суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве некоторых других активистов ФБК, а также Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Теги
Россия
Путин предложил обсудить создание сетевых университетов в регионах
Читать полностью