Пхукет для привитых туристов. Главное о коронавирусе за 26 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 501 859 случаев заражения, из них новых — 9 167. За сутки умерли 405 человек, за весь период — 97 017.
- Случаи заражения среди привившихся двумя компонентами "Спутника V" единичны. Они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет, заявил директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Москва
- Всего зафиксировано 1 019 122 случая заражения, из них новых — 1 813. Госпитализированы 759 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 125,4 млн случаев заражения, умерли 2 755 210 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 20%.
- Таиланд откроет Пхукет для привитых от коронавируса туристов с 1 июля.
- Pfizer сообщила о начале испытаний вакцины на детях.
- "Спутник V" одобрен в Антигуа и Барбуде.