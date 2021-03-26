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Пхукет для привитых туристов.
Пхукет для привитых туристов.
Пхукет для привитых туристов.
Пхукет для привитых туристов.
Пхукет для привитых туристов.
Пандемия COVID-19

Пхукет для привитых туристов. Главное о коронавирусе за 26 марта

© Григорий Зименков/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 501 859 случаев заражения, из них новых — 9 167. За сутки умерли 405 человек, за весь период — 97 017.
  • Случаи заражения среди привившихся двумя компонентами "Спутника V" единичны. Они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет, заявил директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 019 122 случая заражения, из них новых — 1 813. Госпитализированы 759 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 125,4 млн случаев заражения, умерли 2 755 210 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 20%.
  • Таиланд откроет Пхукет для привитых от коронавируса туристов с 1 июля.
  • Pfizer сообщила о начале испытаний вакцины на детях.
  • "Спутник V" одобрен в Антигуа и Барбуде.
Теги
Пандемия COVID-19
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