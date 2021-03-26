Власти Франции одобрили проект восстановления деревянного каркаса крыши собора Нотр-Дам

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции одобрила проект восстановления деревянного каркаса крыши Собора Парижской Богоматери, уничтоженного во время пожара в апреле 2019 года. Об этом сообщили в пятницу в комиссии, подведомственной Министерству культуры Франции.

В июле прошлого года специалисты заявили, что изучают несколько проектов восстановления каркаса крыши, состоявшего из дубовых балок и сооруженного в XIII веке. "По итогам рассмотрения различных вариантов эксперты пришли к выводу, что так называемый "деревянный лес" собора должен быть восстановлен в соответствии с его историческим обликом", - отметили в комиссии.

Генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс реставрации Нотр-Дам, приветствовал одобрение властями данного проекта. "Получив разрешение от комиссии, мы наконец можем приступить к восстановлению деревянных перекрытий, - сказал он. - Я рад, что обнародованное заключение специалистов соответствует тому проекту, который мы изначально отстаивали".

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. В ноябре прошлого года, после многих месяцев напряженного труда, специалисты смогли демонтировать строительные леса, которые находились вокруг центральной части собора еще до пожара. От огня металл расплавился, что создало угрозу обрушения этой конструкции на базилику.

В декабре 2020 года был завершен демонтаж старинного органа для дальнейшей реставрации. В настоящий момент идут работы по укреплению конструкции собора. В марте этого года стало известно, что архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля собора. Начало работ по реконструкции шпиля запланировано на осень 2022 года.