Дозировка вакцины "Ковивак" для детей будет такой же, как для взрослых

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дозировка вакцины от коронавируса "Ковивак" при вакцинации детей будет равной той, что применяется ко взрослому населению. Об этом в пятницу сообщил директор центра им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"По той же дозировке мы предполагаем [вакцинировать детей]", - сказал он в ответ на вопрос, должна ли дозировка "Ковивака" при вакцинации детей быть ниже той, что применяется для взрослого населения.

Ишмухаметов добавил, что у людей старше 65 лет есть особые показания к применению вакцины "Ковивак" из-за ее мягкого воздействия на организм. "Мы вообще считаем ее очень такой "нежной" <...> вакциной, поскольку на подобной платформе созданы вакцины, в частности, от того же полиомиелита, это дети очень раннего возраста", - сказал он.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова РАН. Ожидается, что вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, поступит в гражданский оборот 28 марта. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год.