Байден отказался говорить о своих догадках о происхождении коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса, однако он отказался говорить об этом, отметив, что этим вопросом должны заниматься ученые.

"У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение", - сказал американский лидер журналистам по прибытии в штат Делавэр. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, однако откладывалась несколько раз.

В пятницу в ВОЗ заявили, что доклад международной группы экспертов, посетивших Китай, будет готов через несколько дней.