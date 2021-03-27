Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с железнодорожной катастрофой

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи железнодорожной катастрофой, произошедшей на юге страны. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу близ города Тахта в провинции Сохаг в южной части Египта. В результате происшествия 32 человека погибли, 108 получили ранения.