Врио губернатора Пензенской области будет отслеживать нарушения при проведении госзакупок

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Государственные служащие Пензенской области будут уволены, если будут уличены в поборах или выстраивании каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщил в субботу врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выступая перед представителями власти региона, депутатами и общественностью.

"Что касается коррупционных проявлений, то в процессе осуществления своей деятельности буду очень внимательно отслеживать вопросы, связанные с коррупцией, поборами, либо выстраиванием каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры, государственные служащие будут увольняться с государственной службы", - рассказал Мельниченко.

Он уточнил, что будет просить проводить проверки в отношении лиц, замешанных в подобных скандалах.

Назначение

На посту главы Пензенской области Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который руководил регионом с 2015 года. Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, ранее был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

Указ о назначении Мельниченко врио губернатора Пензенской области был подписан президентом России Владимиром Путиным вечером в пятницу. До этого Олег Мельниченко занимал должность сенатора от Пензенской области.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.