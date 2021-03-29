Упаковка из банановых листьев и проездные за сдачу бутылок: как в мире борются с пластиком

Россия в ближайшее время может развернуть борьбу с пластиковыми отходами: как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в правительстве уже работают над запретом на использование неперерабатываемого пластика. В частности, в ближайшие два года в стране могут запретить одноразовую пластиковую посуду

Россия далеко не первое государство, решившее бороться с отходами, не подлежащими переработке: в мире вступили в борьбу с ними еще два десятилетия назад. ТАСС разбирался в зарубежном опыте отказа от пластика. Отказ от пакетов Специалисты сходятся в том, что едва ли не самый опасный вид пластиковых отходов — обычные пакеты. Они появились в США еще в 1950-е, но массовыми стали позже: в 1980 году их производство запустила The Dixie Bag Company, а в 1982-м крупные сети продуктовых магазинов Kroger и Safeway заменили бумажные пакеты пластиковыми. Постепенно отказываться от пластика стали в начале 2000-х. Первой страной, сделавшей это, была Бангладеш (2002 год), которая ввела запрет после ряда крупных наводнений с многочисленными жертвами — их причиной оказалось в том числе засорение дренажных систем пакетами.

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Сейчас производство и продажа одноразовых пластиковых пакетов ограничены или запрещены более чем в 70 странах. Важную роль в постепенном отказе от них сыграло прекращение выдачи бесплатных пакетов в магазинах. В Гонконге это не практикуется с 2007 года, в Нидерландах — с 2016-го, в Греции — с 2018-го, в Великобритании, Словении и Индонезии — с 2019-го, в Австрии — с 2020-го. Мера оказалась эффективной: например, в Израиле с 2017 года использование таких пакетов снизилось в пять раз, на Кипре с 2018 года — более чем на 80%. В США борьба идет на уровне отдельных штатов и с разной скоростью — так, в штате Мэн магазины обязали оборудовать пункты сбора и переработки пластиковых пакетов еще в 1991 году, но пока только в половине штатов запретили или ограничили использование этой продукции. Похожая ситуация в Канаде: пластиковые пакеты запретили в таких провинциях, как Лабрадор, Ньюфаундленд и Остров принца Эдуарда, но в Альберте, Квебеке и Манитобе запреты действуют на уровне муниципалитетов. С 1 января 2021 года они вступили в силу в Ванкувере (Британская Колумбия) и Монреале (Квебек). Но кое-где в отказ от пластиковых пакетов не верят — например, исполнительный директор сингапурского Совета по проблемам окружающей среды Джен Тэо говорит, что подобные меры дадут лишь временный эффект. Нет пластиковой посуде Решительнее всего борются с одноразовой пластиковой посудой в Европейском союзе — до 3 июля 2021 года местные предприниматели должны полностью очистить свои склады от таких тарелок, приборов, трубочек для питья и так далее. В отдельных странах Европы давно отказываются от пластиковой посуды: так, в Таллине и Вильнюсе ее уже нельзя использовать на публичных мероприятиях, в Чехии ее перестали использовать рестораны сети "Макдоналдс", в Испании ее не найдешь на Балеарских островах.

Отказ от пластика в общепите затормозила пандемия, из-за которой кафе и ресторанам практически по всему миру пришлось работать исключительно навынос или на доставку. В некоторых государствах решили стимулировать внедрение экологической упаковки — например, в Китае вместо привычных пластиковых контейнеров используют тару из картона и плотной бумаги. В Пекине, где одноразовые столовые приборы запрещены с 2020 года, при заказе еды через мобильное приложение необходимо выбирать из опций "Нужны столовые приборы" и "Защищаю окружающую среду, не нужны столовые приборы". В некоторых частях планеты вовсе не собираются отказываться от одноразовой посуды, хотя проблема ее утилизации стоит все острее. Так, в Гонконге, где каждый день потребляется 166 т такой продукции, жители попросту редко готовят дома и питаются либо едой навынос, либо в недорогих ресторанах и заведениях быстрого питания или на фуд-кортах. Те предпочитают пластиковые тарелки и приборы, чтобы сэкономить на посудомойщиках в городе с очень высокой стоимостью труда и ускорить уборку столов и обслуживание посетителей. Никаких трубочек Многие курортные страны решили прежде всего отказаться от пластиковых трубочек для напитков, которые в огромном количестве попадают в океан. В Бразилии они под запретом в восьми штатах и примерно 80 муниципалитетах, в основном прибрежных. В их числе и густонаселенный Рио-де-Жанейро. В Буэнос-Айресе с 2019 года за использование пластиковых трубочек заведения могут оштрафовать на сумму от 250 до 8 200 долларов или даже приостановить их работу на срок от месяца до года. В Нью-Дели и на Бали пластиковые трубочки везде заменили на бумажные или картонные. В Сингапуре два года назад к кампании по отказу от них присоединились многие популярные места общепита, в том числе "Макдоналдс", "Старбакс", "Бургер Кинг". В Южной Корее в кафе запрещены не только трубочки, но и одноразовые стаканчики. Посетители должны отдельно оплачивать стоимость стаканов при заказах навынос. С 1 октября 2020 года пластиковые трубочки и мешалки для напитков также оказались под запретом в Англии. О подобных планах заявили и власти Шотландии. От штрафов до проездных В разных странах выбирают разные меры борьбы с пластиком: где-то грозят штрафами, где-то, напротив, пытаются стимулировать жителей с помощью возможности подзаработать. Самые большие штрафы за использование пластиковой посуды — до 8 тыс. долларов — в Мехико. Для сравнения, в Женеве заведения могут оштрафовать только на 100 франков (около 108 долларов), хотя при повторном нарушении штраф удвоится, а в отдельных случаях власти могут отозвать лицензию. В Сан-Паулу торговую точку, нарушающую действующий с января 2021 года запрет на пластик, могут закрыть после шести отказов выполнять новые нормы.

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Власти ряда стран решили стимулировать утилизацию пластика с помощью автоматов, где можно за небольшие деньги сдать бутылки. В Польше, например, они пользуются огромной популярностью, зачастую не выдерживая количества желающих подзаработать таким образом. Подобные автоматы намерены внедрить в Греции и Франции. В Германии в цену почти любого напитка в бутылке включают стоимость собственно бутылки — от 9 до 25 евроцентов. Вернуть их можно, сдав тару в автомат, который есть в каждом супермаркете. Сдачей бутылок занимаются почти все жители страны независимо от дохода и положения в обществе. В Стамбуле автоматы для сбора пластиковых продуктов установлены на некоторых остановках общественного транспорта и выдают проездные на автобус и метро. Акции и замена Где-то с загрязнением окружающей среды пытаются бороться с помощью акций — например, в Иране каждый год в середине июля проходит День без пластика, когда власти всячески пропагандируют отказ от одноразовой пластиковой продукции и рассказывают, как это можно сделать. В Шанхае к борьбе с пластиком привлекут отели и почту: к концу 2022 года от одноразового пластика должны отказаться гостиницы города, включенные в звездный рейтинг, а в 2023-м — все остальные. В течение нескольких лет от пакетов и упаковочной ленты из неразлагаемого пластика в Шанхае откажутся также почтовая служба и компании экспресс-доставки.

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В Индии острее всего проблема пластиковых отходов была для исторических памятников и музеев — посетители оставляли на их территории огромное количество бутылок, пакетов и подобного мусора. Теперь от всего этого необходимо избавляться за 100 м до входа. В других странах идут по пути замены пластика натуральными материалами, иногда довольно необычными. Если в Латвии одноразовая посуда теперь из бумаги, то в Австрии — из бамбука, пальмового листа и даже кукурузного крахмала. В США, где на законодательном уровне с такой посудой не борются, многие рестораны быстрого питания меняют пластик на картон, а на курортном острове Бали, на котором полностью запрещены пластиковые пакеты, многие торговые точки перешли на упаковку из банановых листьев. Сортировка и переработка

Сортировка бытовых отходов — неотъемлемая часть борьбы с пластиком. Во многих странах, например в Италии и Израиле, жители держат дома сразу несколько емкостей для мусора, а французские власти запустили в Париже систему электронных помощников, которые по штрихкоду на упаковке подсказывают, в какой отсек мусорного контейнера класть отходы. В Финляндии, по некоторым оценкам, уровень утилизации пластика достигает около 40%