Женщина в США требует от Харви Вайнштейна возмещения ущерба за домогательства

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Женщина в США подала судебный иск с целью добиться от продюсера Харви Вайнштейна возмещения ущерба за домогательства и попытку изнасилования. Об этом сообщила в субботу газета New York Post со ссылкой на судебные материалы.

Соответствующая исковая жалоба поступила в минувшую пятницу в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Женщина по имени Хейли Грипп утверждает, что Вайнштейн в 2012 году предпринял в ее отношении действия сексуального характера в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (Калифорния). По словам женщины, которой на тот момент было 19 лет, она вынуждена была отбиваться от Вайнштейна, в результате чего поранила его.

Предполагаемая пострадавшая утверждает, что на момент происшествия она ничего не знала о Вайнштейне, который представился другим именем, кроме того, что тот был видным продюсером. При этом, по словам Грипп, помощница Вайнштейна, ставшая инициатором их встречи, угрожала ей принудительным заключением в психиатрическую лечебницу в случае, если она расскажет об инциденте. По этой причине женщина не присоединилась ранее к иску со стороны нескольких женщин, по которому Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Грипп в исковой жалобе подчеркивает, что не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по делу 69-летнего продюсера фактически означает его пожизненное заключение. В то же время женщина намерена добиться выплаты ей компенсаций на сумму, которую предстоит определить правосудию. Сам Вайнштейн отрицает вину, называя новые обвинения "удивительно бессовестными и надуманными".