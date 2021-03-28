{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Скандал вокруг Харви Вайнштейна

Женщина в США требует от Харви Вайнштейна возмещения ущерба за домогательства

Хейли Грипп утверждает, что продюсер также пытался ее изнасиловать

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Женщина в США подала судебный иск с целью добиться от продюсера Харви Вайнштейна возмещения ущерба за домогательства и попытку изнасилования. Об этом сообщила в субботу газета New York Post со ссылкой на судебные материалы.

На эту тему
Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна
Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Соответствующая исковая жалоба поступила в минувшую пятницу в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Женщина по имени Хейли Грипп утверждает, что Вайнштейн в 2012 году предпринял в ее отношении действия сексуального характера в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (Калифорния). По словам женщины, которой на тот момент было 19 лет, она вынуждена была отбиваться от Вайнштейна, в результате чего поранила его.

Предполагаемая пострадавшая утверждает, что на момент происшествия она ничего не знала о Вайнштейне, который представился другим именем, кроме того, что тот был видным продюсером. При этом, по словам Грипп, помощница Вайнштейна, ставшая инициатором их встречи, угрожала ей принудительным заключением в психиатрическую лечебницу в случае, если она расскажет об инциденте. По этой причине женщина не присоединилась ранее к иску со стороны нескольких женщин, по которому Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Грипп в исковой жалобе подчеркивает, что не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по делу 69-летнего продюсера фактически означает его пожизненное заключение. В то же время женщина намерена добиться выплаты ей компенсаций на сумму, которую предстоит определить правосудию. Сам Вайнштейн отрицает вину, называя новые обвинения "удивительно бессовестными и надуманными".

Теги
СШАСкандал вокруг Харви Вайнштейна
Пандемия COVID-19
Бразильский регулятор приостановил рассмотрение заявки на регистрацию "Спутника V"
На сайте регулятора сказано, что его специалистам не было предоставлено около пятой части необходимого пакета документов
Читать полностью