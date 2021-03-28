Путин заявил, что о выбранной им вакцине от коронавируса знает только лечащий врач

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что не называл даже коллегам выбранную им вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.

Так российский лидер ответил на вопрос, каким препаратом он привился от коронавируса. "Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, [они] даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он заметил, что название выбранной им вакцины не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я никому этого не говорю", - добавил президент.

Путин повторил, что он привился одной из трех российских вакцин. "Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - пояснил глава государства.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.