Причиной аварии на трубопроводе в Никеле Мурманской области назвали сверхнагрузку

ТАСС, 28 марта. Обрушение эстакады, по которой проложен трубопровод подачи хозпитьевого водоснабжения для нужд поселка Никель, вызвано сверхнормативной нагрузкой из-за обледенения в результате множественных протечек труб. Об этом в воскресенье сообщает центр общественных связей АО "Кольская ГМК".

Обрушение эстакады произошло на территории плавильного цеха АО "Кольской ГМК" в поселке Никель, по которой проходит водовод, снабжающий поселок водой.

"Трубопровод принадлежит МУП "Сети Никеля". Обрушение вызвано сверхнормативной нагрузкой, вызванной обледенением из-за множественных протечек труб, на что неоднократно обращалось внимание МУП "Сети Никеля". Подача холодной воды населению прекращена с 9:15 утра 28 марта, подача горячей воды ограничена, отопление поселка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении АО "Кольская ГМК".

Сотрудники АО "Кольская ГМК" и "Печенгастрой", прибывшие на место аварии, начали работы по восстановлению водоснабжения. Задействовано более 25 сотрудников, привлечены подрядные организации, группировка сил наращивается. По данным центра общественных связей АО "Кольская ГМК", водоснабжение котельной планируют восстановить к 15:00. Все работы ведутся в координации с администрацией округа и региональным ГУ МЧС.

Под отключение водоснабжения в поселке попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов, всего в поселке проживают 11 012 человек, из них 3 670 несовершеннолетних. Организована доставка населению поселка технической холодной воды в количестве двух пожарных цистерн, а также бутилированной питьевой воды. Создана комиссия, ведется расследование. Прокуратура региона также начала проверку, по факту которой будет принято процессуальное решение.