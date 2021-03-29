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В Мурманской области восстановили водоснабжение поселка Никель

Ранее под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 соцобъектов

ТАСС, 29 марта. Аварийные бригады восстановили водоснабжение поселка Никель в Мурманской области, где накануне под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 соцобъектов. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 07:10 29 марта 2021 насосы, которые ранее были доставлены, запущены. Проводится заполнение воды в резервуар на подачу в поселке городского типа Никель. Врезка в обратную систему завершена", - говорится в сообщении.

Информация о том, что в поселке городского типа Никель Печенгского муниципального округа произошло отключение холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения, поступила в региональное МЧС в ночь на 28 марта. По данным главка МЧС, причиной отключения стало обрушение эстакады на территории плавильного цеха АО "Кольской ГМК" в поселке Никель, по которой проходит водовод, снабжающий поселок водой. Всего в поселке Никель проживают 11 012 человек.

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