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Пандемия COVID-19

Гинцбург рассказал о планах поставить "Спутник V" еще в 50 стран

Директор Центра им. Гамалеи пояснил, что производство стало возможно благодаря системе сбора данных о клиническом применении вакцин

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах поставить вакцину "Спутник V" еще в 50 стран. Об этом разработчик препарата сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств. Если сейчас заставить всю мировую фарму выпускать только вакцину от COVID-19, то за год на всех площадках можно выпустить от силы 15% того препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 млрд [человек]", - рассказал он.

Гинцбург также пояснил, что производство стало возможно благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, подчеркнув, что эта система была создана в России благодаря Минздраву под личным контролем министра Михаила Мурашко.

"Сейчас активно ведется регистр вакцинированных, а более миллиона человек ведут дневники самонаблюдения онлайн. Мы знаем о каждой непредвиденной нежелательной реакции", - отметил разработчик.

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РоссияПандемия COVID-19
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