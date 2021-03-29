В управлении Суэцкого канала пообещали возобновить навигацию через три часа

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Навигация на разблокированном в понедельник от контейнеровоза Ever Given Суэцком канале возобновится менее чем через три часа - около 20:00 по египетскому времени (21:00 мск). Об этом заявил египетскому телеканалу Extra глава управления водной артерии Усама Рабиа.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Рассчитываем, что навигация вернется на Суэцкий канал сегодня вечером, около 20:00 (21:00 мск)", - сказал он.

Около двух часов назад снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров начал движение на север, где встанет на прикол и подвергнется техническому осмотру. По данным сервиса отслеживания морских судов Marinetraffic, несколько минут назад судно покинуло южную ветку и вышло на "большую воду" - в Малое Горькое озеро. К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода свыше 400 судов.