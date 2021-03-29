Более 518 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 29 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,89 млн, увеличившись за сутки более чем на 518 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8,9 тыс., превысив 2,77 млн.

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По состоянию на 17:32 мск 29 марта в ВОЗ поступили сведения о 126 890 540 инфицированных и 2 778 619 умерших. Число заразившихся увеличилось на 518 201, умерших - на 8 923.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится Северную и Южную Америку (204 009), на втором месте - Европа (176 469), на третьем - Юго-Восточная Азия (76 529).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 921 599. Далее следуют Бразилия (12 490 362), Индия (12 039 644), Россия (4 528 543), Франция (4 472 071), Великобритания (4 333 046), Италия (3 532 057), Испания (3 247 738), Турция (3 208 173), Германия (2 782 273), Колумбия (2 375 591) и Аргентина (2 301 389).