СМИ: в Канаде рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZeneca людей младше 55 лет

ОТТАВА, 30 марта. /ТАСС/. Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву североамериканской страны приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, так как необходимо тщательно изучить данные об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Об этом в понедельник говорится на сайте канадского министерства здравоохранения.

"Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации в настоящее время рекомендует не использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 взрослым в возрасте до 55 лет", - отмечается в документе. В нем уточняется, что это связано с изучением полученных данных об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Специалисты комитета изучают информацию о том, что в Европе несколько подобных случаев, в основном среди женщин, были выявлены у привившихся в возрастной группе до 55 лет. Изменения происходили спустя 4-16 дней после вакцинации. В Канаде, как следует из сообщения, таких случаев пока не фиксировалось.

Ранее в понедельник телеканал CBC сообщил, что Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации примет решение о приостановке вакцинации населения младше 55 лет препаратом AstraZeneca, но подробностей не привел. 1 марта комитет рекомендовал Минздраву страны отказаться от использования вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет из-за "ограниченной на данный момент информацией относительно ее эффективности для этой возрастной группы", но уже 16 марта отозвал эту рекомендацию. Специалисты ведомства дают рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.