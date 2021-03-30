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Взрыв газа в жилом доме в Зеленодольске

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа в Зеленодольске

По данным ведомства, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. У еще четырех пострадавших - состояние средней степени тяжести
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Пять пострадавших в результате взрыва газа в квартире многоэтажного дома в Зеленодольске находятся в больнице, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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"В больнице остаются пять пострадавших. Состояние женщины 1951 г. р. оценивается как тяжелое, находится в реанимации", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, еще четыре человека, в их числе две женщины и два мужчины, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в результате взрыва пострадали семь человек, погиб 86-летний мужчина. Вместе с тем, по данным Минздрава Татарстана, пострадавших шесть, один погиб, пять человек госпитализировали, детей среди них нет.

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РоссияТатарстанВзрыв газа в жилом доме в Зеленодольске
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