В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа в Зеленодольске

ТАСС, 30 марта. Пять пострадавших в результате взрыва газа в квартире многоэтажного дома в Зеленодольске находятся в больнице, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

"В больнице остаются пять пострадавших. Состояние женщины 1951 г. р. оценивается как тяжелое, находится в реанимации", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, еще четыре человека, в их числе две женщины и два мужчины, находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в результате взрыва пострадали семь человек, погиб 86-летний мужчина. Вместе с тем, по данным Минздрава Татарстана, пострадавших шесть, один погиб, пять человек госпитализировали, детей среди них нет.