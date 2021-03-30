Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на вакцину "Спутник V"

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения города. Об этом французский градоначальник сообщил во вторник в эфире телеканала BFM .

"Да, можно сказать, что так", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, сделал ли он предварительный заказ на российский препарат. При этом он отметил, что "рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне". Эстрози отметил, что препарат "Спутник V" уже используется в десятках стран.

Ранее Эстрози высказывался о необходимости как можно быстрее разрешить использование вакцины "Спутник V" на территории Франции. По словам мэра, в странах, где одобрен данный препарат, кампания по вакцинации населения идет хорошо.

Комментируя ситуацию с санитарными сертификатами, которые, как ожидается, будут доступны для граждан Евросоюза с 15 июня, мэр Ниццы отметил, что не видит смысла в том, чтобы ждать их внедрения до лета. "Зачем ждать? Я выступаю за то, чтобы такие паспорта были введены в обращение немедленно", - сказал Эстрози. Он также призвал начать как можно быстрее вакцинацию школьных учителей с тем, чтобы ограничить распространение вируса в учебных заведениях.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Ее эффективность составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения Johnson & Johnson.