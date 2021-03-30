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В Крыму временно закрыли зооуголок, где лошадь откусила палец ребенку

При этом, по данным пресс-службы администрации Симферополя, животное усыплять пока не планируется

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Зооуголок, где лошадь откусила палец пятилетней девочке, временно прекратил работу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Симферополя.

В понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что возбуждено уголовное дело после того, как лошадь откусила палец пятилетней девочке в зооуголке Детского парка в Симферополе. Установлено, что ребенок кормил животное с рук. После инцидента его доставили в медицинское учреждение.

"Закрыли зооуголок", - сказал собеседник.

Он уточнил, что срок, на который закрыли зооуголок, зависит от сотрудников СК. Он не будет работать пока проводятся следственные действия из-за произошедшего инцидента. При этом, добавил собеседник, усыплять лошадь пока не планируется. 

 
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