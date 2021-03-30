Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз "Спутника V"

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Австрия собирается закупить у России с апреля 1 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц, его заявление распространило издание ОЕ24 .

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - говорится в заявлении Курца.

Согласно информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия сейчас ведут переговоры о закупке 1 млн доз "Спутник V" тремя траншами - с поставками в апреле, мае и июне 2021 года.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам Курца, чем больше вакцин, тем лучше.

В начале марта Курц сообщал, что Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее сертификации EMA и сотрудничества в производстве. В правительстве Австрии отмечали ТАСС, что республика изучает предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. В австрийском Минздраве поясняли, что страна пока не планирует сертифицировать российский препарат в обход европейского регулятора.