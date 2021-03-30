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Пандемия COVID-19
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Глава ВОЗ заявил, что источник коронавируса все еще не обнаружен

Организация продолжает рассматривать все возможные версии происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, сказал Тедрос Аданом Гебрейесус
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
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Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус
© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рассматривать все возможные версии происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, источник инфекции все еще не обнаружен. Об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он прокомментировал публикацию 40-страничного итогового доклада международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19. "Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и мы должны продолжать следовать путем науки", - констатировал он.

Доклад миссии экспертов был опубликован во вторник. Он размещен на сайте ВОЗ.

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