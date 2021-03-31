В России могут ввести штрафы за использование незаконных персональных данных

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Законопроект об административных штрафах за использование заведомо нелегальных персональных данных разрабатывается в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Да, такая инициатива есть. Мы ее прорабатываем. Но тут очень важен фактор заведомости, то есть осведомленности лица о незаконном происхождении этих данных. Не уверен, что мы успеем принять законопроект до конца весенней сессии, потому что это - поправки в КоАП. А для этого требуется отзыв правительства. Это процедура. У нас до конца сессии осталось три месяца", - сказал Хинштейн.

По его мнению, существующих мер ответственности за нарушение законодательства о персональных данных недостаточно. "Случаи утечек персональных данных происходят регулярно как в коммерческих компаниях, так и в госструктурах. Это одна сторона. Есть другая: граждане до конца зачастую не понимают, что такое персональные данные, и, подписывая любое соглашение - в банке оформляя кредитную карту, регистрируясь на новом ресурсе в интернете - человек не думает, что соглашается в том числе с правом передачи его персональных данных третьим лицам", - добавил он.

Парламентарий заверил, что попытки банков и операторов связи создать рынок персональных данных "будут сталкиваться с сопротивлением" депутатов. "Рынок персональных данных, в нашем понимании, сегодня невозможен. Речь может идти только об обезличенных больших данных, необходимых для различных государственных и негосударственных структур. Но это должны быть обезличенные данные, которые техническими способами невозможно потом деанонимизировать", - пояснил Хинштейн.