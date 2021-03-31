Регулятор Южной Кореи пока не получил документы для регистрации "Спутника V"

СЕУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея пока в официальном порядке не получило от российской стороны документы, необходимые для начала процесса регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявило в среду агентство Yonhap со ссылкой на заявление регулятора.

"На данный момент официальной подачи документов не было, рассмотрение [заявки на регистрацию вакцины] не происходит", - отметили в управлении.

Во вторник посольство РФ в Сеуле на своей странице в Facebook сообщило, что южнокорейские власти рассматривают вопрос о регистрации российской вакцины. Как заявили в диппредставительстве, все необходимые для этого документы "были переданы в уполномоченные ведомства Республики Корея в начале текущего года"

В январе южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн заявил, что Республика Корея не исключает возможности закупки российской вакцины. Эту же позицию в феврале повторила глава национального агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.