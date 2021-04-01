Прием детей в первый класс в России будет проходить в два этапа

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прием детей в первый класс российских школ, начинающийся 1 апреля, будет проходить в два этапа, это закрепляет разработанный Минпросвещения новый порядок. Он нацелен на то, чтобы исключить появление очередей, которые возникали накануне старта записи, сделать процесс комфортным и прозрачными, сообщила пресс-служба министерства.

"Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами", - говорится в сообщении.

Второй этап начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест, он завершится не позднее 5 сентября. Этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, в этот период можно подать заявление в школы другого района.

В Минпросвещения РФ пояснили, что накануне старта записи родители занимали очереди, порой даже ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной образовательной организации. Новый порядок должен облегчить этот процесс, сделать его комфортным, справедливым и прозрачным.

Родители могут не опасаться ажиотажа, поскольку очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения: мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, должно хватить во всех школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места.

Родители могут найти на сайте ближайшей школы информацию, прикреплен ли к учебному заведению их дом. Уточняется, что уведомление об этом должно быть опубликовано на сайте школы не позднее 26 марта.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами: лично, по почте, по электронной почте, через официальный сайт школы, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. Школа может отказать в приеме, если свободные места закончились. При этом местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

Теперь не могут отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учится в этой образовательной организации. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс: дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.

Если записать ребенка на первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, если заявление подано на втором этапе, то результат станет известен не ранее чем через три рабочих дня. Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет, однако по заявлению родителей учредитель школы может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Дети с ограничениями по здоровью принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

"Начинается прием заявлений на обучение по образовательным программам общего образования через портал госуслуг. С 1 апреля по 30 июня 2021 года подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале. Регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на "Госуслугах", - привели в пресс-службе Минцифры слова замглавы ведомства Олега Качанова.

По его словам, в настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде.