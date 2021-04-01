Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней

Власти Таиланда с 1 апреля обновили правила въезда для иностранцев, которые будут действовать до 30 сентября 2021 года. Основным нововведением является сокращение периода пребывания в платном карантине с 14 до 10 дней практически для всех путешественников.

Прибывающим из 11 стран мира все же придется изолироваться на 14 дней. Речь идет о Ботсване, Камеруне, Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Мозамбике, Руанде, ЮАР, Танзании, Замбии и Зимбабве, где распространяется южноафриканский вариант коронавируса.

Примечательно, что инициативу о сокращении карантина одобрил кабинет министров, однако в "Королевской газете", где публикуются все вступающие в силу распоряжения, пока ничего не размещено. Вместе с тем власти уже ждут вакцинированных путешественников на шести туристических направлениях - на островах Пхукет и Самуи, а также в провинциях Краби, Пхангнга, Чиангмай и Чонбури, где расположена популярная среди россиян Паттайя.

К слову, до июля, несмотря на наличие прививки, людям все же придется проходить карантин, который составит семь дней. Кроме того, иностранцы должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный до поездки в Таиланд, пройти еще один по приезде, а также провести заключительный - на пятый-шестой день изоляции.

В частности, посольство Таиланда в Абу-Даби (ОАЭ) разместило разъяснение, включающее список из пяти вакцин, с которыми изоляция составит неделю, если все стадии прививки были завершены не менее чем за 14 дней до поездки. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Covishield, а также Johnson & Johnson. Привившимся вакцинами Sinopharm и "Спутник V" придется находиться на карантине 10 дней, во время которого дважды пройти тест на коронавирус. Кроме того, по прилете в Бангкок иностранцам необходимо иметь при себе оригинал или распечатанный вариант сертификата о вакцинации.

Реальное положение вещей

"Все, что было анонсировано, - это одобренные планы, которым суждено сбыться при выполнении перечня условий, - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В случае наличия каких-либо ограничений, таких как карантин, даже очень короткий, необходимость подготовки многочисленных разрешительных бумаг для въезда в страну сводит массовый туризм к сугубо индивидуальному".

Стоимость двухнедельной изоляции может составлять от 28 тыс. до 290 тыс. батов (от $896 до $9 285). Предполагается, что сокращение периода пребывания в карантине снизит стоимость гостиницы, что, по мнению властей, может привлечь путешественников. "Значимым для массового туризма является факт наличия планов об открытии туристических зон без ограничений", - подчеркнул Снетков.

По его словам, "при всей положительности тенденции остается еще много вопросов и неясностей, как все будет на самом деле". "Например, для сокращения периода изоляции в апреле и для въезда на Пхукет без прохождения карантина с 1 июля потребуется предъявить паспорт вакцинированного в таиландское консульство для получения свидетельства о въезде, без которого попасть в страну невозможно, - отметил эксперт. - На сегодняшний день это не быстрый процесс и создает препятствия для туризма".

Если у приезжего нет паспорта вакцинации, то карантин составит 10 дней. "Это незначительно отличается от 14 дней изоляции", - добавил он.

Июль без карантина?

В июле Пхукет, по задумке властей, станет первым направлением в королевстве, где будет отменена обязательная изоляция для туристов с прививкой. Для выполнения инициативы правительству необходимо будет вакцинировать до 70% населения острова, которое составляет около 466 тыс. человек. "Для открытия туристических островов необходимо достигнуть уровня вакцинации местного населения до 70%, сейчас этот показатель составляет в районе нуля", - продолжил Снетков.

С 15 апреля правительство намерено начать прививать жителей Пхукета, чтобы успеть к запланированному сроку открытия провинции провести с разницей в месяц два этапа вакцинации. "Вакцинация намечена на 15 апреля, то есть осталось меньше трех месяцев до планируемой даты открытия, и реализация намеченного плана попадает под большой вопрос", - считает он. В марте на Пхукет было доставлено порядка 4 тыс. доз вакцины, еще 100 тыс. доз препарата прибудут в апреле, 300 тыс. доз - в мае и по 264 тыс. доз - в июне и июле. Таким образом, 932 тыс. доз вакцины против коронавируса должно хватить даже на всех жителей острова.