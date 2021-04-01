Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней

Власти Таиланда с 1 апреля обновили правила въезда для иностранцев, которые будут действовать до 30 сентября 2021 года. Основным нововведением является сокращение периода пребывания в платном карантине с 14 до 10 дней практически для всех путешественников.
Прибывающим из 11 стран мира все же придется изолироваться на 14 дней. Речь идет о Ботсване, Камеруне, Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Мозамбике, Руанде, ЮАР, Танзании, Замбии и Зимбабве, где распространяется южноафриканский вариант коронавируса.
Примечательно, что инициативу о сокращении карантина одобрил кабинет министров, однако в "Королевской газете", где публикуются все вступающие в силу распоряжения, пока ничего не размещено. Вместе с тем власти уже ждут вакцинированных путешественников на шести туристических направлениях - на островах Пхукет и Самуи, а также в провинциях Краби, Пхангнга, Чиангмай и Чонбури, где расположена популярная среди россиян Паттайя.
К слову, до июля, несмотря на наличие прививки, людям все же придется проходить карантин, который составит семь дней. Кроме того, иностранцы должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный до поездки в Таиланд, пройти еще один по приезде, а также провести заключительный - на пятый-шестой день изоляции.
В частности, посольство Таиланда в Абу-Даби (ОАЭ) разместило разъяснение, включающее список из пяти вакцин, с которыми изоляция составит неделю, если все стадии прививки были завершены не менее чем за 14 дней до поездки. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Covishield, а также Johnson & Johnson. Привившимся вакцинами Sinopharm и "Спутник V" придется находиться на карантине 10 дней, во время которого дважды пройти тест на коронавирус. Кроме того, по прилете в Бангкок иностранцам необходимо иметь при себе оригинал или распечатанный вариант сертификата о вакцинации.
Реальное положение вещей
"Все, что было анонсировано, - это одобренные планы, которым суждено сбыться при выполнении перечня условий, - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В случае наличия каких-либо ограничений, таких как карантин, даже очень короткий, необходимость подготовки многочисленных разрешительных бумаг для въезда в страну сводит массовый туризм к сугубо индивидуальному".
Стоимость двухнедельной изоляции может составлять от 28 тыс. до 290 тыс. батов (от $896 до $9 285). Предполагается, что сокращение периода пребывания в карантине снизит стоимость гостиницы, что, по мнению властей, может привлечь путешественников. "Значимым для массового туризма является факт наличия планов об открытии туристических зон без ограничений", - подчеркнул Снетков.
По его словам, "при всей положительности тенденции остается еще много вопросов и неясностей, как все будет на самом деле". "Например, для сокращения периода изоляции в апреле и для въезда на Пхукет без прохождения карантина с 1 июля потребуется предъявить паспорт вакцинированного в таиландское консульство для получения свидетельства о въезде, без которого попасть в страну невозможно, - отметил эксперт. - На сегодняшний день это не быстрый процесс и создает препятствия для туризма".
Если у приезжего нет паспорта вакцинации, то карантин составит 10 дней. "Это незначительно отличается от 14 дней изоляции", - добавил он.
Июль без карантина?
В июле Пхукет, по задумке властей, станет первым направлением в королевстве, где будет отменена обязательная изоляция для туристов с прививкой. Для выполнения инициативы правительству необходимо будет вакцинировать до 70% населения острова, которое составляет около 466 тыс. человек. "Для открытия туристических островов необходимо достигнуть уровня вакцинации местного населения до 70%, сейчас этот показатель составляет в районе нуля", - продолжил Снетков.
С 15 апреля правительство намерено начать прививать жителей Пхукета, чтобы успеть к запланированному сроку открытия провинции провести с разницей в месяц два этапа вакцинации. "Вакцинация намечена на 15 апреля, то есть осталось меньше трех месяцев до планируемой даты открытия, и реализация намеченного плана попадает под большой вопрос", - считает он. В марте на Пхукет было доставлено порядка 4 тыс. доз вакцины, еще 100 тыс. доз препарата прибудут в апреле, 300 тыс. доз - в мае и по 264 тыс. доз - в июне и июле. Таким образом, 932 тыс. доз вакцины против коронавируса должно хватить даже на всех жителей острова.
"Для въезда на Пхукет без карантина будет необходим только прямой рейс с посадкой на острове", - пояснил Снетков, напомнив, что в Таиланде лето является низким сезоном. "В это время в Азии преобладают высокая температура, дожди, влажность, переменчивая погода, в результате этот период традиционно пользуется низким спросом, - отметил он. - Будут ли авиакомпании заинтересованы ставить полетные программы на лето при всех вышеперечисленных факторах и высоком финансовом риске, тоже вопрос без ответа". "Хотя Thai Airways уже заявила о двух тестовых полетах из Франкфурта с посадкой на Пхукете на этой неделе и в мае соответственно", - добавил представитель Tez Tour.
Что касается провинций Краби, Пхангнга, Чонбури и Чиангмай, то там карантинные ограничения планируется отменить с 1 октября.
Планы правительства
Согласно предварительным оценкам Торговой палаты Пхукета, провинция способна заработать более 84 млрд батов ($2,68 млрд) к концу нынешнего года при условии, если на остров начнут прибывать вакцинированные туристы без прохождения обязательного карантина. Ожидается, что уже в июле могут прибыть около 100 тыс. привитых иностранцев.
"Более реалистичными я считаю планы по открытию Таиланда для въезда без карантина, по одному из предложенных сценариев для возобновления туризма с четко обозначенными зонами и регионами пребывания путешественников с октября-ноября этого года, - подчеркнул Снетков. - Еще есть достаточно времени, чтобы выполнить все поставленные для открытия условия". "Кроме того, немаловажным фактором будет опыт европейских туристических направлений, которые сейчас находятся в ожидании летнего туристического сезона", - подытожил он.
Обстановка в стране
26 марта был ровно год, как премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил о введении на территории страны чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. Данное ограничение на год остановило в стране массовый туризм, который на протяжении последних лет активно развивался. Для сравнения: в 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн иностранцев, а по итогам 2020 года в королевстве побывали лишь 6,7 млн человек, большинство которых успели приехать до конца марта. С 9 июля прошлого года по начало марта текущего года Таиланд посетили всего 89,12 тыс. иностранных граждан, в том числе 1 621 россиянин.
За год доход от туристической деятельности упал с 1,91 трлн до 332 млрд батов (с 63,1 млрд до $10,96 млрд). Кроме того, без работы, по разным оценкам, остались от 2 млн до 4 млн человек, задействованных в данной области. До пандемии порядка 8,3 млн человек были обеспечены работой благодаря сфере туризма.
Общее число инфицированных в королевстве превысило 28,8 тыс., вылечились более 27,4 тыс. человек, умерли 94 пациента. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен до 31 мая.
Правительство Таиланда планирует снять все карантинные ограничения для вакцинированных иностранных путешественников 1 января 2022 года.
Григорий Зименков