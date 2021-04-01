Мастер-план развития "Домбая" разработают после инвентаризации инфраструктуры

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Разработка мастер-плана развития горнолыжного курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии начнется после завершения инвентаризации его инфраструктуры. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель министра экономичного развития РФ Сергей Назаров.

"Мы договорились с руководством Карачаево-Черкессии, что оно оценит в короткие сроки перспективы дальнейшего развития курорта. Субъект инвентаризирует все объекты, определит их правовой статус, и мы посмотрим тогда, насколько возможно поддержать. После завершения такой работы совместно с республикой можно будет приступить к проработке мастер-план развития "Домбая", - рассказал Назаров.

Он отметил, что инфраструктура курорта нуждается в развитии. "Домбай" - более старый курорт, он начал развиваться еще в советский период. Там достаточно незавершенных строений. Ему также необходим единый концепт застройки, надо предусмотреть средства размещения и площадки развлекательные - тогда турист активнее поедет туда", - обратил внимание министр.

"Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3200 м над уровнем моря.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".