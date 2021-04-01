Более 10 млн комплектов вакцины "Спутник V" ввели в гражданский оборот

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 10 млн комплектов вакцины против нового коронавируса "Спутник V" по состоянию на конец марта введено в гражданский оборот.

Об этом сообщила в четверг руководитель лаборатория государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, кандидат биологических наук Инна Должикова.

"По состоянию на 31 марта 2021 года более 10 млн комплектов вакцины введено в граждански оборот. По состоянию на 31 марта вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 58 странах мира", - сказала она на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год с COVID-19: итоги".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.