Почти 8 млн больничных листов оформили дистанционно россиянам старше 65 лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 7,8 млн работающих россиян старше 65 лет оформили больничные листы за период пандемии дистанционно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 мая временных правил оформления листков нетрудоспособности во время пандемии коронавируса для работающих граждан старше 65 лет.

"Возможность для оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставляется в случаях, если в регионе объявлены ограничения для граждан старше 65, они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования (ФСС) РФ сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста проходит по общим правилам. При стаже от восьми и более лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможной суммы пособия (в 2020 году максимальная сумма пособия - 69 961 руб. в среднем за месяц).

В Минтруде отмечают, что в период с 6 апреля по 11 июня на территории всей страны действовал и неоднократно продлевался режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 15 июня ФСС дистанционно оформляет больничные для пожилых работающих граждан в тех субъектах РФ, где решения о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции были приняты региональными властями.