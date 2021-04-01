СМИ: индийский регулятор потребовал дополнительные сведения о "Спутнике V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии в четверг рассмотрел заявку на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и затребовал дополнительную информацию. Об этом сообщает сайт газеты The Hindu со ссылкой на источники.

По этой информации, комитет рассмотрел документы, предоставленные индийской фармакологической компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) на одобрение применения вакцины в Индии. При их рассмотрении было решено, что компании необходимо предоставить больше данных.

DRL в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование "Спутника V" в чрезвычайных ситуациях. Компания готова распространять российский препарат.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве вакцины с индийскими фармкомпаниями Virchow Biotech (200 млн доз для 100 млн человек), Stelis Biopharma (200 млн доз для 100 млн человек) и Gland Pharma (252 млн доз для 126 млн человек).

Вакцина ранее прошла промежуточные испытания в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев. После одобрения "Спутника V" DRL готова поставлять российскую вакцину в Индии как на государственный, так и на частный рынок.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она уже зарегистрирована во многих странах мира.