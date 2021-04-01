Муфтий Москвы назвал возможной вакцинацию от коронавируса для мусульман во время Рамадана

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда полагается соблюдать строгий пост, не противоречит установлениям ислама. Об этом сказал ТАСС в четверг заместитель председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

В течение месяца Рамадан мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Рамадан завершается праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр). В 2021 году Рамадан начнется, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, с заходом солнца 12 апреля, а 13 апреля станет первым днем поста.

"[Вакцинация во время поста месяца Рамадан] не противоречит [канонам ислама]", - сказал он.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ признал применение вакцины "Спутник V" дозволенным с точки зрения ислама. В феврале 2021 года Аляутдинов сказал ТАСС, что вакцинация от коронавируса, призванная сохранить жизнь и здоровье человека, может быть допущена даже в случае наличия в составе вакцин запретных для мусульман компонентов. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" разработки Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.