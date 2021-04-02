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Пандемия COVID-19
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Путин отметил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом

По словам президента, Российский фонд прямых инвестиций способствует, в частности, продвижению вакцин, в том числе на мировые рынки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в борьбу с коронавирусом.

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"РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки", - сказал глава государства на встрече в пятницу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

В ходе беседы Путин также отметил эффективность российской вакцины "Спутник V" "против всех известных до сих пор вариантов" коронавируса. Дмитриев подтвердил данную информацию, подчеркнув, что "это доказано по поводу британской мутации" и очень большого количества других мутаций коронавируса.

То же самое, по словам Путина, касается и отечественных тест-систем для выявления ковида. "Они тоже "берут" практически все эти варианты мутаций, они их определяют", - заметил президент РФ. "Да, безусловно", - подчеркнул глава РФПИ. 

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