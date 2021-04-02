Путин отметил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом

"РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки", - сказал глава государства на встрече в пятницу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

В ходе беседы Путин также отметил эффективность российской вакцины "Спутник V" "против всех известных до сих пор вариантов" коронавируса. Дмитриев подтвердил данную информацию, подчеркнув, что "это доказано по поводу британской мутации" и очень большого количества других мутаций коронавируса.

То же самое, по словам Путина, касается и отечественных тест-систем для выявления ковида. "Они тоже "берут" практически все эти варианты мутаций, они их определяют", - заметил президент РФ. "Да, безусловно", - подчеркнул глава РФПИ.