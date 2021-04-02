В метро Москвы начали звучать объявления с призывом пройти вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Объявления с призывом сделать прививку от коронавирусной инфекции начали звучать на эскалаторах в московском метрополитене, передает корреспондент ТАСС.

"Пандемия пошла на спад, но COVID-19, увы, еще городе, и риск заразиться по-прежнему остается очень высоким, особенно для мужчин и женщин старше 60 лет. Они наиболее восприимчивы к коронавирусу и тяжело переносят заболевания. Вакцинация - единственный эффективный и безопасный способ уберечь себя и своих близких от COVID-19. Запишитесь на прививку. Подробности на mos.ru", - включается аудиосообщение на эскалаторах каждые 15 минут.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинацию от коронавируса в Москве прошли около миллиона человек.

Москва начала вакцинацию 5 декабря первой из субъектов России. В городе открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают каждый день по записи. Также в столице можно сделать прививку без записи - в торговых центрах и других общественных местах работают выездные прививочные бригады.