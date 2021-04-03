Курц: "Спутник V" может увеличить темп вакцинации в Австрии в ближайшие 100 дней

ВЕНА, 3 апреля. /ТАСС/. Австрия собирается в ближайшие 100 дней вакцинировать каждого желающего первой прививкой от коронавируса, и использование российского препарата "Спутник V" может придать ускорение этому процессу. Об этом сообщил в субботу австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Несмотря на то что многие фармацевтические концерны поставляют только 50% от того объема [вакцин], о котором договаривался ЕС, в следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим "Спутник", мы сможем даже ускорить это", - рассказал Курц в видеообращении по случаю пасхальных праздников.

Так, в апреле Австрия намерена прививать население старше 65 лет, в мае - жителей старше 50 лет, в июне - все остальные возрастные группы, чтобы летом можно было вернуться к нормальной жизни. "Мы рассчитываем на то, что путем вакцинации старшего поколения в мае мы сможем достичь поворотного момента, при котором напряженность в больницах снизится, и мы сможем принять меры для снятия ограничений, которые мы все ждем", - добавил Курц.

31 марта Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V", и Австрия уже на следующей неделе может заказать этот препарат. Канцлер также отмечал, что правительство его страны обсуждает с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины.