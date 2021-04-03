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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Участник спецоперации сообщил, что штурм дома Барданова в Вешках длился 30 минут

Также заместитель командира СОБРа "Рысь" добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Владимиру Барданову

ТАСС, 3 апреля. Штурм коттеджа в подмосковных Вешках, где забаррикадировался местный житель Владимир Барданов и устроил стрельбу, продолжался 30 минут. Об этом сообщил участвовавший в спецоперации заместитель командира СОБРа "Рысь" Росгвардии в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что при задержании Барданова не могли использовать газ, так как газ мог распространиться по всему поселку. Он добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Барданову.

Во вторник утром к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее сообщил, что действия спецподразделений по обезвреживанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по правоохранителям в подмосковном поселке Вешки, были правильными и профессиональными.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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