Хинштейн предложил представить к награде бойцов Росгвардии, штурмовавших дом Барданова

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, отличившиеся при выполнении спецоперации по обезвреживанию Владимира Барданова, который открыл стрельбу по правоохранителям в подмосковном поселке Вешки, должны быть представлены к ведомственным и государственным наградам. Такое мнение в субботу высказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я думаю, будет правильно, если бойцов, сотрудников Росгвардии, ну а в СОБРе ["Рысь" Росгвардии] служат те, кто имеет офицерские звания, тех, кто непосредственно руководил и участвовал в этой операции, представить к награде ведомственной, а наиболее отличившихся - государственной", - сказал Хинштейн.

Парламентарий отметил, что планирует встретиться с руководством Росгвардии на следующей неделе.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее сообщил, что действия спецподразделений по обезвреживанию Барданова были правильными и профессиональными.