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В России паводком подтоплены более 440 приусадебных участков и почти 60 мостов

Подтопления наблюдаются в 24 регионах Дальнего Востока, Сибири, Приволжского и Центрального федеральных округов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Паводок в 24 регионах России подтопил более 440 приусадебных участков, почти 60 мостов и 10 участков автодорог. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"По данным на 5 апреля, подтопления наблюдаются в 24 регионах Дальнего Востока, Сибири, Приволжского и Центрального федеральных округов. Всего паводковыми водами подтоплено свыше 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автодорог. Подтопленных жилых домов нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что больше всего подтопленных приусадебных участков (159) находится в Иркутской области, 129 - в Тверской и 92 - в Рязанской областях. Низководные мосты оказались в воде в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тамбовской и Ульяновской областях. Подтопления участков автодорог зафиксированы в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях.

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