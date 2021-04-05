Пушков считает, что есть шансы на автоматическое удаление Twitter запрещенного контента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что есть шансы на автоматическое удаление Twitter с 15 мая запрещенного в РФ контента. Об этом сенатор сказал в понедельник ТАСС, комментируя решение Роскомнадзора о продлении мер по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

"Направление движения сейчас показывает, что Twitter готов к сотрудничеству, если они не изменят этой линии, то, я думаю, они устранят те причины для конфликта, которые вынудили Роскомнадзор перейти к замедлению трафика этой компании и пригрозить блокировкой. Я думаю, что к середине мая есть хорошие шансы на то, что они удалят то, что должно быть удалено. И с 15 мая уже будут автоматически удалять такого рода контент, чтобы не вступить в новый конфликт с российским регулятором", - подчеркнул Пушков.

Сенатор также назвал верным принятое Роскомнадзором решение по продлению мер по замедлению соцсети, "поскольку Twitter от игнорирования предписаний российского регулятора перешел к взаимодействию с ним и начал удалять противоправный контент". "Это позитивный шаг. В этих условиях блокировка была бы совершенно неоправданной", - добавил Пушков.

"Реакция Twitter показывает, что требование по выполнению предписаний российского законодательства является абсолютно оправданным и учитывается глобальными сетевыми компаниями. Данное развитие событий подтверждает правильность принятых Роскомнадзором мер. Если Twitter вовремя закончит работу по удалению противоправного контента, он будет как и прежде свободно действовать на территории РФ", - сказал сенатор.