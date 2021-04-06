CNN: Болсонару рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию с вакциной "Спутник V" в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о российской вакцине "Спутник V", которая до настоящего времени не одобрена для использования фармрегулятором южноамериканского государства. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN Brazil со ссылкой на источники в администрации главы латиноамериканской республики.

По информации телеканала, разговор может состояться во вторник. В данном случае Болсонару хочет попытаться "разрешить ситуацию", не позволяющую бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору разрешить применение препарата.

26 марта бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, направила в регулятор новый запрос на регистрацию "Спутника V" в Бразилии. Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Как указано на сайте ведомства, для решения по препарату не хватает 18% требуемых документов, еще 27% бумаг нуждаются в доработке.

Регулятор уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19.

Как полагают аналитики CNN Brazil, Болсонару таким образом хочет перехватить инициативу в переговорах по российской вакцине у группы губернаторов северо-восточных штатов республики, договорившихся о самостоятельной закупке в обход федерального правительства дополнительных доз "Спутника V" и потребовавших у регулятора разрешения на их импорт.