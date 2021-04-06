Соцработники рассказали уже 500 тыс. москвичам старше 60 лет о вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Социальные работники Москвы благодаря поквартирным обходам проинформировали полмиллиона горожан в возрасте старше 60 лет о преимуществах вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Социальные помощники с 24 марта начали поквартирный обход жителей Москвы в возрасте старше 60 лет. Они рассказывают им о преимуществах российской вакцины "Спутник V", раздают информационные буклеты с подробными сведениями и при желании жителя помогают записаться в поликлинику для прививки. За две недели ударной работы удалось проинформировать полмиллиона москвичей старшего возраста", - рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, чьи слова приводит пресс-служба.

Обходы проходят в будние дни с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Узнать сотрудника социальной службы можно по специальным бейджам, в которых указано имя работника, название центра социального обслуживания и подпись начальника окружного управления социальной защиты населения.

"Для записи на вакцинацию сотрудник может спросить только дату рождения и номер полиса ОМС. Сделать прививку можно на базе городских поликлиник, а также в местах работы выездных бригад. Вакцинация абсолютно бесплатная", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники социальной службы также могут дать пояснения по некоторым часто задаваемым вопросам по поводу вакцинации.