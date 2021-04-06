Киргизия намерена приобрести у России вакцину "Спутник V" для 118 тыс. человек

БИШКЕК, 6 апреля. /ТАСС/. Киргизия намерена закупить в России партию препарата от коронавируса "Спутник V", достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. Об этом заявил во вторник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов.

"Планируется закупить в России вакцины от коронавируса "Спутник V", которыми можно будет привить 118 тыс. человек", - сказал он. По словам замминистра, в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов.

"Спутник V" был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил в понедельник глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку "Спутника V" из бюджета выделено 215 млн сомов (около $2,5 млн).

С начала пандемии в Киргизии выявлено 89 тыс. инфицированных коронавирусом, 1,5 тыс. из которых умерли и 85,3 тыс. выздоровели. 19 марта в страну поступили первые 150 тыс. доз китайского препарата Sinopharm, вакцинация началась 29 марта. Республика также рассчитывает в рамках международного механизма COVAX получить еще 2,6 млн доз вакцин. Ранее была достигнута договоренность о поставках препарата англо-шведской компании AstraZeneca.

В Киргизии, где проживают почти 6,5 млн человек, были зафиксированы за год две вспышки вызываемого коронавирусом заболевания. Первая - в конце июня прошлого года, когда медики ежедневно регистрировали от 900 до 1,6 тыс. случаев заражения. Вторая - в конце прошлого года, когда число новых инфицированных составляло около 300 в день. В стране продолжает действовать объявленный в марте 2020 года режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, за восемь дней в республике от коронавируса были привиты всего 644 человека.