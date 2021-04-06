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Пандемия COVID-19

В ВОЗ напомнили, что вакцины от коронавируса не дают полной защиты от заражения

После прививки необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности, подчеркнули в организации

ЖЕНЕВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вакцины против коронавируса не обеспечивают полной защиты от заражения, поэтому после прививки необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес сдал положительный тест на коронавирус после вакцинации российским препаратом "Спутник V".

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Харрис напомнила, что "некоторые люди, даже будучи вакцинированными, могут быть инфицированы". "Даже если эффективность вакцины очень высока и составляет, например, 90%, то все еще есть 10% людей, прошедших вакцинацию, которые могут заразиться", - пояснила она.

По ее словам, вероятность развития COVID-19 после вакцинации выше, если человек сделал прививку, уже будучи инфицированным, или же заразился в течение первых нескольких дней после вакцинации. Официальный представитель ВОЗ в этой связи рекомендовала всем, кто сделал прививку от коронавируса, продолжать соблюдать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование.

В ночь на субботу Фернандес написал в Twitter, что сделал тест на антигены, который показал положительный результат. Глава государства заявил, что чувствует себя хорошо, и его состояние было бы намного хуже, если бы он не привился ранее.

Разработчик вакцины "Спутник V" - Центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, комментируя публикацию Фернандеса, заявил, что вакцина в случае заражения обеспечивает протекание заболевания без серьезных симптомов и быстрое выздоровление.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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