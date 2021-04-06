Власти Ставрополья планируют к 1 июня привить от коронавируса более 700 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют к началу лета привить от коронавируса 714 тыс. человек. Для наращивания темпов вакцинация будет проходить и в выходные дни, сообщил во вторник журналистам и.о. министра здравоохранения края Владимир Колесников.

"Чтобы прививочную кампанию не останавливать, и в выходные дни, в субботу и воскресенье она будет доступна. Все лечебные учреждения, где открыты пункты вакцинации, будут работать. К 1 июня у нас стоит задача привить против коронавирусной инфекции 714 тыс. человек, сейчас привито чуть больше 111 тыс. человек. Более 600 тыс. человек нам нужно привить за неполных полтора месяца, если потребуется, мы будем работать и в круглосуточном режиме", - сказал он.

По словам Колесникова, в начале масштабной вакцинации в медучреждениях Ставрополья открыли 41 стационарный пункт, сейчас их количество увеличено до 78. В регионе работают 76 мобильных бригад. "В том числе мы сейчас ждем возможности, будем использовать наши возможности мобильных бригад, чтобы маломобильные группы населения, пожилых людей, вакцинировать на дому", - отметил представитель министерства.

Ранее глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в крае создан достаточный запас вакцины. В медучреждениях есть более 22,5 тыс. доз первого компонента и более 54,3 тыс. доз второго компонента вакцины. Накануне в регион поступило еще 8,7 тыс. доз вакцины.

"Вакцина безопасна, она крайне эффективна, мы проводим скрининговые исследования у пациентов на формирование антител. Образуется достаточное количество антител, чтобы защитить жизнь и здоровье человека. Отслеживаем каждый случай реакции на вакцину, у нас не было ни одного смертельного осложнения, не было ни одной тяжелой реакции в виде анафилактического шока, или каких-нибудь тяжелых побочных эффектов", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано более 50,9 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 48 тыс. пациентов. Из-за возникших осложнений медикам не удалось спасти 1 248 пациентов с коронавирусом.