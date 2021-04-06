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Пандемия COVID-19

Словацкий фармрегулятор не принял решение о начале вакцинации "Спутником V"

Первая партия препарата поступила в страну 1 марта

ПРАГА, 6 апреля. /ТАСС/. Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в Словакии роль фармацевтического регулятора, так и не принял решение о начале в республике вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", первая партия которого поступила в страну 1 марта. Об этом во вторник сообщило во вторник Словацкое телевидение со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Магдалену Юркемикову.

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"Государственный институт по контролю лекарств не может без достаточного количества доказательств дать экспертную оценку", - заявила Юркемикова.

Во вторник институт намеревался ознакомить общественность с выводами по "Спутнику V". Однако, как напомнила ТАСС Юркемикова, решение о возможности применения в Словакии не зарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины принимает национальный Минздрав, а не другие инстанции.

Покупка вакцины вызвала правительственный кризис в Словакии и привела к отставке премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи, который в начале марта выдал разрешение на использование в республике вакцины без регистрации в ЕС. Крайчи в бытность главой Минздрава заявлял, что применение препарата в стране должно начаться во второй половине марта.

Словацкая национальная партия, находящаяся в политической оппозиции, призвала во вторник правительство республики немедленно начать в стране вакцинацию "Спутником V". Она напомнила, что в многие жители Словакии доверяют российскому препарату и именно им хотят привиться от коронавируса.

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