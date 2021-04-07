Власти Гонконга могут отказаться от планов закупки вакцины AstraZeneca

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Гонконга могут отказаться от планов закупки 7,5 млн доз вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Как сообщает в среду радиостанция RTHK , против приобретения этого препарата высказывается все больше медицинских экспертов, консультирующих правительство.

Они озабочены данными о крайне низкой эффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса, случаями образования тромбов среди привившихся в Европе. Кроме того, подсчитано, что для вакцинации всех жителей этого специального административного района КНР будет вполне достаточно нынешних двух других препаратов. Их поставляет китайская компания Sinovac и германская BioNTech.

"На данный момент у нас достаточно вакцин для всего населения Гонконга. Поэтому думаю, что на данном этапе у нас нет срочной необходимости закупать третье средство. Мы должны сберечь ресурсы и следить за новыми разработками", - призвал правительственный консультант Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга.

Его коллега, микробиолог Хо Паклеун из Университета Гонконга предупредил, что закупка препарата AstraZeneca "может снизить доверие местных жителей к программе вакцинации".

На данный момент прививки здесь получили свыше 615 тыс. жителей из 7,5-миллионного населения. Для этих целей используются препараты CoronaVac производства компании Sinovac и Comirnaty, который закупается у германского предприятия BioNTech и распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma. В качестве третьего средства планировалась AstraZeneca, при этом местным жителям дали возможность самим выбирать тип вакцины. Все они бесплатные для населения.