Лидер Приднестровья заявил о готовности закупить в РФ партию вакцины против коронавируса

КИШИНЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Приднестровье, где проживает свыше 200 тыс. граждан России, заинтересовано в закупке партии российской вакцины от коронавируса. Об этом лидер непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил в среду в интервью "Парламентской газете", видеоролик которого был размещен в YouTube .

"Мы способны прибрести данную вакцину. У нас заложены средства в бюджете, и мы готовы купить 150, 200, 300 тыс. доз вакцины", - сказал Красносельский. Он выразил надежду, что к осени в Приднестровье всем желающим привиться будет предоставлена такая возможность.

На прошлой неделе власти России приняли решение выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию препарата "Спутник V", часть из которой будет предназначена для Приднестровья.

В Приднестровье вакцинация от коронавируса началась 29 марта после поступления в Молдавию первой партии вакцины, которая была выделена через международную платформу распределения вакцин COVAX, а также правительством Румынии. Приднестровью было выделена партия в 3 910 доз, состоящая из препаратов AstraZeneca и Pfizer.

С начала пандемии на левом берегу Днестра было зарегистрировано 42,9 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых 37,3 тыс. выздоровели, 954 скончались от осложнений.