Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V"

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Бавария готовы приобрести 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА); предварительный договор о поставках будет подписан с компанией R-Pharm в Иллертиссене 7 апреля. Об этом заявил на пресс-конференции премьер региона Маркус Зёдер.

"Министр здравоохранения [Баварии] заключил предварительный договор с фирмой в Иллертиссене, который будет сегодня подписан. Речь идет о поставках "Спутника V": если он будет допущен в Европе, то Бавария через эту фирму получит, возможно, в июле дополнительное количество доз. Это 2,5 млн доз", - сказал Зёдер. По его словам, это позволит расширить возможности региона по вакцинации населения от коронавируса.

Зёдер добавил, что производство "Спутника V" в Баварии может начаться в течение этого года.