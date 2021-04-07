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Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V"

Российскую вакцину приобретут в случае ее одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Бавария готовы приобрести 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА); предварительный договор о поставках будет подписан с компанией R-Pharm в Иллертиссене 7 апреля. Об этом заявил на пресс-конференции премьер региона Маркус Зёдер.

"Министр здравоохранения [Баварии] заключил предварительный договор с фирмой в Иллертиссене, который будет сегодня подписан. Речь идет о поставках "Спутника V": если он будет допущен в Европе, то Бавария через эту фирму получит, возможно, в июле дополнительное количество доз. Это 2,5 млн доз", - сказал Зёдер. По его словам, это позволит расширить возможности региона по вакцинации населения от коронавируса. 

Зёдер добавил, что производство "Спутника V" в Баварии может начаться в течение этого года. 

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