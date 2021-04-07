Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 141

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайшее время открыть еще семь стационарных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции: их общее число увеличится до 141. Об этом в среду сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Продолжаем расширять сеть прививочных пунктов - делаем все, чтобы как можно больше горожан могли вакцинироваться в удобном для себя месте. Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще семи прививочных пунктов. Сейчас наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике", - процитировали Эргашева в его пресс-службе.

Сейчас в Петербурге работают 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях и 20 выездных бригад. Развернуты 12 мобильных. Также, по данным пресс-службы, ведется работа по иммунизации сотрудников крупных предприятий.

"Дефицита вакцины нет. Поставки приходят регулярно - только за последние три дня город получил две крупных партии в количестве 74 100 доз. До конца недели ожидаем поставку около 14 тыс. доз вакцины "Эпиваккороны", которая будет распределена по пунктам вакцинации", - добавил вице-губернатор.

Всего в городе первично привиты более 423 тыс. человек, из них более 304 тыс. завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 399 591 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 354 689 человек, умерли 12 488. За последние сутки в городе выявили 705 случаев заражения.