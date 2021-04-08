Глава экспертной комиссии ФРГ назвал очень хорошими данные испытаний "Спутника V"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель постоянного комитета по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха Томас Мертенс не одобряет односторонние шаги властей отдельного региона, в частности, Баварии, однако в целом не против заказа любых вакцин против коронавируса, включая российский препарат "Спутник V". Об этом он заявил в опубликованном в четверг выступлении в эфире телеканала ZDF .

"Данные, опубликованные о "Спутнике V", выглядят очень хорошо", - отметил Мертенс. "Если препарат будет протестирован и одобрен, я лично не буду возражать против его использования", - подчеркнул он.

В свою очередь министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможных поставках вакцины в регион.

В среду премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сообщил о готовности региона закупить 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.