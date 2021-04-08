Вице-премьер Словакии едет в Москву, чтобы обсудить с главой РФПИ поставки "Спутника V"

ПРАГА, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович направляется в четверг в Россию, чтобы в Москве обсудить с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым поставки в республику вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook .

"Сегодня в Москве я встречусь с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором РФПИ, который непосредственно курирует производителя вакцины "Спутник V", - отметил политик, до 30 марта занимавший пост премьер-министра Словакии. - Именно с ним я договорился (будучи премьером - прим. ТАСС) о заключении контракта на поставку [в Словакию] 2 млн доз этого препарата. Переговоры будут касаться вакцины".

Визит словацкого вице-премьера в РФ состоится в атмосфере нагнетания напряженности в Словакии вокруг "Спутника V". Матович в среду вечером проинформировал, что влиятельные политические силы Словакии добиваются срыва вакцинации населения российским препаратом, первая партия которого поступила в страну 1 марта.

"Я сосредоточусь на главном - воспрепятствовать тому, чтобы мы лишились "Спутника V". Это, к сожалению, в данный момент представляется как наиболее вероятный сценарий", - указал Матович.

Приобретение российской вакцины вызвало правительственный кризис в Словакии и привело к отставке с поста премьера Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи, который в начале прошлого месяца выдал разрешение на использование в республике этого препарата без регистрации в ЕС. Последний в бытность главой Минздрава заявлял, что применение в стране "Спутника V" должно начаться во второй половине марта.

Назначенный премьер-министром Словакии 1 апреля Эдуард Хегер, комментируя ситуацию вокруг российского препарата, сообщил в среду, что вопрос о начале вакцинации "Спутником V" находится исключительно в компетенции нового главы Минздрава Владимира Ленгварского, которому необходимо время, чтобы изучить данную тему.