В Рособрнадзоре считают, что ограничение доступа к Zoom не отразится на работе ведомства

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

Ранее компания Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием.

"Я думаю, нет. У нас за этот год много своих отечественных ресурсов появилось, которые доработаны: TrueConf, "Сферум" и других ресурсов, которые можно успешно использовать, этим занимаемся. В принципе, дистанционный формат работы у нас практически уже ушел", - сказал Музаев.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум", которая должна сгладить эффект от новой политики Zoom. В пресс-службе Минпросвещения России ТАСС заявили, что школы могут использовать различные видеосервисы в обучении, зависимости от одного программного обеспечения нет.

В пресс-службе Минобрнауки РФ заявили, что ограничение доступа к видеосервису Zoom не отразится на работе высших учебных заведений в РФ.